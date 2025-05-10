Reuters: Между США и Китаем стартовали переговоры по пошлинам 10.05.2025, 18:16

Они являются первым шагом к прекращению торговой войны.

В Женеве в субботу, 10 мая, начались переговоры между вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном и министром финансов США Скоттом Бессентом. Как пишет Reuters, они являются первым предварительным шагом к прекращению торговой войны между этими странами.

Отмечается, что Бессент и Хе встретились в Женеве на фоне напряженности, вызванной ростом пошлин на импорт товаров далеко за пределы 100% между этими двумя крупнейшими экономиками.

Место проведения переговоров не было обнародовано, однако, сообщает агентство, свидетели видели, как обе делегации возвращались в резиденцию швейцарского посла в ООН в зеленом пригороде Колоньи после обеденного перерыва. Их встреча длилась около двух часов. От комментариев участники переговоров отказались.

Между тем экономические аналитики не ожидают большого прорыва в этих переговорах из-за высокого уровня недоверия сторон друг к другу. Однако министр экономики Швейцарии Ги Пармелин, который встретился с обеими сторонами в Женеве, заявил, что сам факт проведения переговоров уже является успехом.

«Если удастся разработать дорожную карту, и они решат продолжить переговоры, это снизит напряженность», - сказал он, добавив, что переговоры могут продлиться до воскресенья или даже понедельника.

Также председатель Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала приветствовала переговоры «как позитивный и конструктивный шаг к деэскалации», призвав к устойчивому диалогу между двумя ведущими экономиками.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что 80% пошлина на китайские товары «кажется правильной», впервые предложив альтернативу 145% пошлинам, которые он ввел на китайский импорт.

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