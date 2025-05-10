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В белорусских обменниках сложилась нетипичная ситуация

  • 10.05.2025, 18:25
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В белорусских обменниках сложилась нетипичная ситуация

В каких банках выгоднее всего покупать доллар и евро.

Курс доллара на нынешней неделе опускался ниже 3 рублей. А в выходные дни по этой валюте в обменниках сложилась нетипичная ситуация, пишет «Зеркало».

Журналисты посмотрели, в каких банках выгоднее всего покупать доллар, евро и российский рубль.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,055 рубля («Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк»), а ниже всего — 3,02 рубля («БСБ Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БНБ Банк», «Статусбанк» — 3,02 рубля. Это нечастая ситуация, когда курс покупки валюты в одном банке такой же, как продажи в другом.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,45 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк ВТБ», «БСБ Банк» (3,413 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Альфа-Банк», «БНБ-Банк» — 3,386 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БСБ Банке» — 3,632 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,699 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,644 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

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