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Огромная энергия концерта: Группа Metallica спровоцировала землетрясение в Вирджинии

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  • 10.05.2025, 18:35
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Огромная энергия концерта: Группа Metallica спровоцировала землетрясение в Вирджинии

60-тысячная толпа зрителей начали синхронно прыгать и хлопать.

Культовая американская метал-группа Metallica в буквальном смысле заставила трястись землю во время своего выступления на стадионе Lane Вирджинского политехнического института и университета штата в Блэксбурге.

Сейсмологическая обсерватория Virginia Tech (VTSO) зафиксировала подземные толчки, вызванные огромной энергией концерта, сообщает Fox News.

Когда на стадионе зазвучали начальные аккорды композиции «Enter Sandman», 60-тысячная толпа зрителей начали синхронно прыгать и хлопать, что вызвало небольшое землетрясение.

Директор VTSO Мартин Чепмен подтвердил, что их сейсмограф, расположенный примерно в 1,6 км от стадиона, четко зафиксировал движение земли, произведенное восторженной публикой.

Хотя незначительная сейсмическая активность, быстро названная в сети «Metallica Quake», имела место, она оказалась слишком слабой, чтобы быть зарегистрированной по шкале Рихтера.

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