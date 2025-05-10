Врач рассказала, чем лучше всего запивать шашлык 2 10.05.2025, 18:41

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Употребление определенных напитков способствует здоровому пищеварению.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог Елена Чуракина рассказала, с какими продуктами и напитками лучше всего сочетать шашлык. Она отметила, что в комплексной порции еды в этом случае шашлык должен занимать четверть от всего объёма, половину – овощи, фрукты и зелень, а ещё одну четверть — сложные углеводы. Кроме того, по её словам, употребление шашлыка полезно дополнить свежими или запечёнными овощами, которые богаты клетчаткой, поскольку она способствует здоровому пищеварению.

«Если же говорить о напитках, то запивать шашлык лучше обычной водой, поскольку она является естественной для организма жидкостью и позволяет поддерживать водный баланс», — заявила Чуракина.

По словам, можно пить и горячие напитки, например зелёный чай, в котором содержатся полифенолы — эти вещества способны снизить воздействие вредных веществ, образующихся в процессе обжаривания мяса, например канцерогенов, которые могут содержаться в поджаренной корочке.

«Полезным будет и употребление несладких компотов или морсов — допустим, клюквенного, поскольку они богаты витаминами. Газированные сладкие и энергетические напитки усиливает нагрузку на органы пищеварения, поэтому следует исключить или хотя бы минимизировать их употребление. Вместе с этим стоит помнить, что не существует безопасной дозы алкоголя, а кроме того, спиртосодержащие напитки увеличивают чувство голода, что может привести к перееданию», — заключила Чуракина.

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