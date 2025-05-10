Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финал ЧМ-2025 2 10.05.2025, 18:58

Белорусы впервые в истории вышли в решающий матч турнира.

В субботу, 10 мая, сборная Беларуси в 1/2 финала чемпионата мира по пляжному футболу встречалась с командой Сенегала.

Поединок завершился со счетом 5:2.

Команда Николаса Альварадо впервые в истории вышла в решающий матч турнира, пишет betnews.by.

Там сборная Беларуси встретится с победителем пары Португалия — Бразилия. Их матч стартует в 18:30 по белорусскому времени.

Белорусская команда выиграла все 5 своих матчей на нынешнем мундиале. Так, на групповом этапе она победила Сейшельские Острова (6:3), Японию (6:3) и Гватемалу (12:3). В четвертьфинале белорусы были сильнее Ирана (4:3), взяв реванш у персов за поражение в матче за бронзу ЧМ-2024.

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