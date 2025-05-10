Операция «самоликвидация»: российский полковник испугался дронов и застрелился

Операция «самоликвидация»: российский полковник испугался дронов и застрелился1
- 10.05.2025, 19:05
Беспилотники довели россиянина до безумия.
Российский полковник застрелился из-за паники в результате налета украинских беспилотников на Крым. Инцидент произошел 2 мая, когда Украина проводила атаку на оккупированный полуостров. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в Telegram.
В тот день в Крыму и Севастополе в частности (там и проживал оккупант) объявили воздушную тревогу. Источники сообщили, что начальник военно-медицинской комиссии российского МВД Сергей Токарев случайно застрелил сам себя в голову, пока длилась тревога.
Из-за действий украинской армии Токарев запаниковал: россиянин взял травматический пистолет, вышел во двор собственного дома и начал стрелять. Родственники оккупанта пытались успокоить его, однако в какой-то момент Токарев случайно застрелился. К его дому вызвали скорую помощь, однако врачи смогли лишь констатировать смерть.