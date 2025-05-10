Белорусскую банкноту за большие деньги перепродают на eBay 10.05.2025, 19:14

На аукционе сделана ставка, которая в четыре раза превышает отпускную цену.

В марте Нацбанк анонсировал выпуск юбилейной банкноты, посвященной 80-летию Победы. У нее очень необычный номинал: 80 рублей. Тираж небольшой: 80 тысяч штук. «Перекупы» уже начали зарабатывать на купюре, пишет Blizko.by.

На днях банкнота поступила в продажу по цене 120 рублей. На нее сразу возник ажиотажный спрос, десятки покупателей выстроились у отделения Нацбанка на улице Толстого, чтобы купить себе эта банкноту и/или памятные же монеты в честь 80-летия Победы. При этом они сформировали список, в котором оказалось уже несколько сотен (!) человек, а к концу дня 7 мая в списке было уже под 800 человек.

Любопытно, что в тот же день на аукционе eBay купюра появилась в перепродаже у продавца, отметившего свой адрес как город Крагуевац в Сербии. Возможно, на тот момент купюры у самого продавца еще не было и он только рассчитывал получить ее позднее. Однако на фотографиях представлены «живые» изображения банкноты в футляре — не исключено, что купюра на момент публикации объявления уже была у продавца на руках. Продавец обозначен ником worldcollectibles и перепродает разные коллекционные вещи.

По состоянию на 9 мая была сделана всего одна ставка, текущая цена составляет 160 долларов США. Это ровно в 4 раза превышает отпускную цену в отделении Нацбанка (120 рублей, или 39,8 доллара по официальному курсу).

Также нашлось минимум 6 предложений банкноты на аукционе Ay.by. Их продают по цене примерно от 150 рублей с ожиданием наивысшей ставки. Один из продавцов готов уступить банкноту не дожидаясь конца торгов, по фиксированной цене в 225 рублей.

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