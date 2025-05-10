Эксперт: Нефтяной картель ОПЕК+ может развалиться до конца года 3 10.05.2025, 19:19

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После этого Россия потеряет возможность зарабатывать на продаже нефти.

Нефтяной картель ОПЕК+ может развалиться уже в 2025 году. После этого Россия потеряет возможность зарабатывать на продаже нефти.

Об этом в интервью NV рассказал Михаил Крутихин, российский эксперт нефтегазового рынка, проживающий в ЕС. Восемь стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, решили пересмотреть предыдущие планы добычи нефти и увеличить ее более чем втрое.

Вполне вероятно, что Саудовская Аравия понимает, что сокращений добычи для удержания цен на нефть больше не будет, и на этом этапе просто не хотят допустить резкого развала ОПЕК+, который может произойти уже к концу года.

«Саудовцы действуют аккуратно. Они понимают, что сокращений больше не будет, и каждая страна будет добывать столько, сколько сможет. Но чтобы не вытеснить сразу, например, Россию, они на май установили повышенные цены для Азии, куда идет российская нефть, - чтобы вытеснение происходило постепенно. Сейчас их стратегия - разрушать картель частями, не раскачивая лодку», - пояснил Крутихин.

Разрушение ОПЕК+ будет означать, что каждая страна, которая входила в него, будет поставлять на мировой рынок столько нефти, сколько сможет.

«А поскольку у многих стран себестоимость добычи ниже, чем у России, российской нефти будет сложно конкурировать. На рынке будет много дешевой нефти - из Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бразилии, Гайаны. Продавать российскую нефть с прибылью станет крайне трудно», - считает эксперт.

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