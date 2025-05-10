Благодаря скрытой функции Google Maps водители могут избежать штрафов
- 10.05.2025, 19:48
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Популярный навигационный сервис имеет важную опцию.
Многие водители даже не подозревают, что в Google Maps есть удобная функция, способная предупредить о превышении скорости и уберечь от неприятных штрафов. Об этом сообщили журналисты издания Interia, рассказав о нововведениях в популярном навигационном сервисе.
Еще в 2023 году Google добавил в Maps важную опцию - спидометр, который показывает не только текущую скорость автомобиля, но и сравнивает ее с разрешенной на конкретном участке дороги. Данные берутся из GPS, а пределы скорости - из актуальной информации о дорожных ограничениях. Если водитель превышает лимит, значок ограничения на экране загорается красным, сигнализируя о нарушении.
Чтобы эта функция работала, стоит убедиться, что приложение обновлено до последней версии, а в настройках активированы опции «Ограничение скорости» и «Спидометр».
Кроме того, Google Maps часто предупреждает о камерах автофиксации, что также помогает водителям вовремя снизить скорость и избежать штрафа.