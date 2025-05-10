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Путин вертится как уж на сковородке

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 10.05.2025, 19:55
  • 3,638
Путин вертится как уж на сковородке

Под аккомпанемент заказного нытья военкоров.

В Киев прибыли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск. Европейский десант обсудил с Зеленским план 30-дневного перемирия, к которому хотят принудить Путина.

Ранее о необходимости продления режима прекращения огня заявлял и Трамп. А американские СМИ сливали инсайды, что президент США намерен усилить санкционное давление на Россию, если та откажется от перемирия.

Путин через своего говорящего болванчика Пескова вертится как уж на сковородке. Пресс-секретарь заявил, что Россия давно согласилась с 30-дневным перемирием, но есть нюансы, которые надо решить.

Замаскированный отказ в духе КГБ под аккомпанемент заказного нытья военкоров «нас снова обманут». И ведь действительно обманут. Но не Зеленский.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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