Путин вертится как уж на сковородке

Путин вертится как уж на сковородке1
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 10.05.2025, 19:55
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Под аккомпанемент заказного нытья военкоров.
В Киев прибыли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск. Европейский десант обсудил с Зеленским план 30-дневного перемирия, к которому хотят принудить Путина.
Ранее о необходимости продления режима прекращения огня заявлял и Трамп. А американские СМИ сливали инсайды, что президент США намерен усилить санкционное давление на Россию, если та откажется от перемирия.
Путин через своего говорящего болванчика Пескова вертится как уж на сковородке. Пресс-секретарь заявил, что Россия давно согласилась с 30-дневным перемирием, но есть нюансы, которые надо решить.
Замаскированный отказ в духе КГБ под аккомпанемент заказного нытья военкоров «нас снова обманут». И ведь действительно обманут. Но не Зеленский.
Телеграм-канал «Русский декаданс»