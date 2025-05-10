Крупное белорусское предприятие попало под новые санкции Украины
- 10.05.2025, 20:10
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За сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая подписал указ о введении санкции против 58 физических лиц — граждан России и 74 компаний. Среди последних оказалось и одно белорусское предприятие — компания «Планар», которая специализируется на изготовлении оборудования для производства электроники.
Согласно указу украинского президента, который был опубликован на сайте офиса Зеленского, ограничения в отношении белорусского предприятия, которое также находится под санкциями США, введены на срок в 10 лет, а в качестве причины санкций названо сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом. В белорусской компании эту новость пока никак публично не комментировали.
Помимо белорусского «Планара» в санкционный список, подготовленный Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), попали также одна китайская компания, несколько предприятий, зарегистрированных в Иране и Узбекистане. Большая же часть компаний (67), попавших под украинские санкции — российские.