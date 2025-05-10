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Белорусы стали свидетелями очередной майской погодной аномалии

  • 10.05.2025, 20:31
Белорусы стали свидетелями очередной майской погодной аномалии

В некоторых районах выпал град со снегом.

Некоторые белорусы стали свидетелями очередной майской погодной аномалии — града, обрушившегося на отдельные районы Минской области в субботу, 10 мая.

Кадрами со своих приусадебных участков, обильно присыпанных мелкой ледяной крупой, поделились в соцсетях интернет-пользователи из Борисовского и Логойского районов.

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