Белорусы стали свидетелями очередной майской погодной аномалии
- 10.05.2025, 20:31
В некоторых районах выпал град со снегом.
Некоторые белорусы стали свидетелями очередной майской погодной аномалии — града, обрушившегося на отдельные районы Минской области в субботу, 10 мая.
Кадрами со своих приусадебных участков, обильно присыпанных мелкой ледяной крупой, поделились в соцсетях интернет-пользователи из Борисовского и Логойского районов.
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