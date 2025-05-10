Белорусы стали свидетелями очередной майской погодной аномалии 10.05.2025, 20:31

В некоторых районах выпал град со снегом.

Некоторые белорусы стали свидетелями очередной майской погодной аномалии — града, обрушившегося на отдельные районы Минской области в субботу, 10 мая.

Кадрами со своих приусадебных участков, обильно присыпанных мелкой ледяной крупой, поделились в соцсетях интернет-пользователи из Борисовского и Логойского районов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com