«По городу победобесы ездят» 10.05.2025, 20:50

Впечатления гомельчан от празднования 9 мая.

Житель Гомеля поделился с «Флагштоком» своими ощущениями о праздновании Дня победы в Гомеле и отметил, что оно все больше начинает напоминать российское «победобесие»:

«После того, как Лукашенко сказал, что можно вешать «колорадские» ленточки, они стали встречаться раза в два чаще. Абы не как в Украине. Вот так они «с фашизмом борются» с Россией. В этом году треша стало намного больше везде. Еще несколько лет такой обработки — и победобесие будет как и в России».

По словам гомельчанина, если в прежние годы госорганизации, школы, поликлиники развешивали небольшие плакаты, то сейчас — растяжки со слоганами: «Я помню, я горжусь», «Мы победили».

«По городу победобесы ездят — машины с окнами задними и пассажирскими, заклееными плакатами. Какие-то активисты. За пару дней 4 машин раскрашенные видел. Думаю, это какие-то идеологи, может из системы образования кто-то», — продолжает гомельчанин.

Он отмечает, что кринж встречается часто. Например, в продуктовом магазине и кассиры, и грузчики вышли на работу в пилотках с красными звездами:

«А чего без автоматов и касок вышли, спрашивается?»

В то же время, по наблюдениям собеседника, «народ все это не сильно поддерживает»:

«Не видел такого, чтобы обнимались и поздравляли друг друга как в России. Не путайте организованную массовку с простыми людьми».

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