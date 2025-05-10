Оккупанты решили нырнуть к украинским позициям, но что-то пошло не так 10.05.2025, 21:03

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Заплыв стал последним.

На Покровском направлении российские оккупанты, которые несут огромные потери, попытались изменить тактику и приблизиться к украинским позициям, используя водоём, говорится в сообщении вч 3017 Национальной гвардии Украины в Facebook.

Это был довольно нестандартный ход, ведь после многочисленных атак пехоты, бронетехники и мотоциклов враг решил прибегнуть к «плавучему наступлению».

Но даже здесь россияне не смогли достичь желаемого результата. Водолазов, которые пытались приблизиться к позициям Вооружённых сил Украины, «сопровождали» дроны ВСУ, которые контролировали ситуацию. Совместными усилиями противник понёс новые потери.

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