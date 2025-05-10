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Белорусская шоколадка стала причиной горячих споров в соцсетях

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  • 10.05.2025, 21:12
  • 2,838
Белорусская шоколадка стала причиной горячих споров в соцсетях

Комментарии под роликом разделились на два лагеря.

В тиктоке завирусилось видео с ценой на шоколад «Аленка» — 9,39 рубля за 200 грамм. Под роликом разгорелся горячий спор: одни защищают качество и вкус, другие возмущены стоимостью, заметило BGmedia.

«Это нормально за «Аленку»? — спросил автор видео, снятого в одном из белорусских магазинов.

@den_iz_live #минск#евроопт#шоколад#аленка#ценынапродукиы ♬ Мой путь - Dabro

Комментарии под роликом разделились на два лагеря — одни считают цену адекватной, другие в шоке от подорожания.

«За такие деньги в Польше можно взять Milka 300 грамм»;

«В Европе швейцарский — 3 евро за 200 грамм»;

«Лучше добавить и купить килограмм мяса».

Однако защитники бренда напоминают: какао-бобы дорожают по всему миру, и Беларусь — не исключение.

«Какао подорожало, а у нас оно не растет. Привыкайте к новым реалиям», — пишет один из комментаторов.

И действительно, с начала 2024 года мировая цена на какао выросла более чем вдвое, достигнув исторического максимума — более 10 000 долларов за тонну. Причины — неурожаи в Кот-д'Ивуаре и Гане (страны-лидеры по производству какао) и рост спроса.

Это влияет на все рынки: от США до Беларуси. По данным Белстата, за год в Беларуси цены на шоколад и кондитерские изделия выросли в среднем на 20-30%. И это только официальная статистика.

«Коммунарка вообще с дуба ляснулась, — возмущаются покупатели. — Цены почти вдвое подняла!»

Некоторые жалуются и на вкус:

«Раньше был шоколад, а теперь — сладкая глина».

Но находятся и те, кто готов платить:

«Хороший шоколад, с отличным составом, не химозный. Адекватная цена».

Некоторые отмечают, что доля какао в недорогих плитках может быть всего 10—20%. Остальное — сахар, сухое молоко и заменители масла какао. То есть даже при высокой цене не всегда речь идет о качественном продукте. В то же время, зарплаты у большинства белорусов не растут в том же темпе, что и цены. Это делает обычные лакомства все менее доступными.

«С ценами все нормально — это зарплаты у нас не соответствуют», — резюмирует один из комментаторов.

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