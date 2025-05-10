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«Путина просто трясло, когда он это прочитал»

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  • 10.05.2025, 21:22
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«Путина просто трясло, когда он это прочитал»

Из-за заявления Трампа все пошло кувырком.

Политический обозреватель Иван Яковина объяснил, почему для Путина заявление Трампа отмечать День Победы в США стало большой трагедией: «Как вы думаете, легко ли Путину выдержать подобные заявления? Я думаю, его просто трясло, когда он это прочитал, потому что для Путина, конечно, это самый главный «ритуал» ежегодный. 9 мая для него — это как «свадьба», где он и «невеста», и «жених», и он «самый главный и самый красивый, и самый важный человек в самом красивом платье, и все на него смотрят, и все им любуются», а сейчас из-за заявления Трампа все пошло кувырком».

Как пишет Dialog.UA, об этом Иван Яковина рассказал на своем YouTube-канале.

«На самом деле у Путина «украли праздник» самый любимый, то есть для него это, наверняка, очень тяжело в психологическом отношении, потому что это то, вокруг чего строился в значительной степени его миф, вся его мифология — это День Победы 9 мая. Теперь победа, как выясняется, вовсе не путинская, а победа будет трамповская», - дополнил вышесказанное Иван Яковина.

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