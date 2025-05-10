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В Минске изменят работу пяти автобусных маршрутов

  • 10.05.2025, 21:35
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В Минске изменят работу пяти автобусных маршрутов

Примерно на семь месяцев.

С 10 мая временно скорректированы маршруты автобусов № 88с, 98с, 108, 148с, 164 из-за реконструкции моста через реку Свислочь на ул. Голодеда, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «Минсктранс».

Из-за работ на этом объекте инфраструктуры здесь закрывается движение всех видов транспорта. Общественный будет объезжать это место до завершения реконструкции (ориентировочно по 13 декабря этого года).

В этот период движение автобусов маршрутов № 88с, 98с, 108, 148с, 164 на участке от остановочного пункта «10-я больница» организовано по ул. Уборевича, Ташкентской, Машиностроителей и далее по маршрутам в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановок «Голодеда» на ул. Уборевича в направлении ул. Ташкентской и «Автобусный парк № 6» на ул. Машиностроителей в сторону ул. Крупской.

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