«Никогда не подводит»: форвард «Барселоны» назвал футболиста, которому следует отдать Золотой мяч 10.05.2025, 21:44

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Педри

Он демонстрирует исключительный футбол в нынешнем сезоне.

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес заявил, что обладателем Золотого мяча в 2025 году должен стать полузащитник каталонской команды Педри.

По мнению Феррана, его 22-летний одноклубник демонстрирует исключительный футбол в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что он невероятный игрок. Он доказывает это в этом году, но мы видели это и в предыдущие годы. Думаю, мы еще не видели лучшую версию Педри — он все еще может показать гораздо больше.

Он никогда не подводит. Он рядом, когда он нужен, и он рядом, когда он не нужен.

Золотой мяч? Да, я думаю, что они должны отдать приз ему, потому что уровень, который он демонстрирует, является чрезвычайным», — цитирует Торреса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Педри провел 55 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и отдал семь ассистов.

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