Индия обвиняет Пакистан в нарушении перемирия 10.05.2025, 21:57

Режим прекращения огня продержался всего несколько часов.

Уже через несколько часов после того, как Пакистан и Индия договорились о прекращении огня, в индийском городе Сринагар, что в штате Джамму и Кашмир, снова были слышны взрывы, пишет издание Sky News.

О возобновлении взрывов рассказал глава региона Омар Абдулла в своем посте на платформе Х.

«Что, черт возьми, только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару», - написал он.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025

В следующем посте Абдулла опубликовал видео, на котором, как он утверждает, видна работа противовоздушной обороны Сринагара. В то же время издание отметило, что пока невозможно проверить, когда было снято обнародованное Абдуллой видео.

Между тем индийский корреспондент Невилл Лазарус сообщил, что местные журналисты подтвердили ему, что взрывы возобновились.

«И если это правда, то прекращения огня не будет. Индия нанесет удар мести», - отметил он.

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