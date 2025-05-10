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Почему этот конфликт между Индией и Пакистаном особенный

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  • 10.05.2025, 22:39
Почему этот конфликт между Индией и Пакистаном особенный

Военное столкновение между странами — уже реальность.

Новая эскалация между Индией и Пакистаном разворачивается стремительнее, чем любая предыдущая с момента появления у стран ядерного оружия. Но главная тревога — в том, что обе стороны стали пугающе похожи, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Если раньше Индия противопоставляла своей демократии и секуляризму пакистанский милитаризм и религиозность, то теперь обе страны объединяет крайний национализм и стремление к религиозному превосходству.

17 апреля пакистанский генерал Асим Мунир заявил: «Мы отличаемся от индуистов во всем» и поклялся «никогда не бросить кашмирцев».

Спустя пять дней в индийском Пахалгаме неизвестные расстреляли 26 человек — почти все были индуистами. Началась эскалация, и как сказал премьер Индии Нарендра Моди: «Мы найдем каждого террориста и их спонсоров. Мы настигнем их хоть на краю света».

Военное столкновение между странами — уже реальность: удары наносятся по Лахору, Исламабаду, Сикхским храмам и оборонным объектам. Израиль наблюдает за этим с тревогой: нестабильность в регионе может быстро перекинуться на Ближний Восток.

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