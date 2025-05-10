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«Зеркало»: Пропавшая Мельникова объехала три страны, пока говорила коллегам, что болеет

  • 10.05.2025, 22:13
«Зеркало»: Пропавшая Мельникова объехала три страны, пока говорила коллегам, что болеет
Анжелика Мельникова

За это время исчезли деньги, выделенные на «координационный совет».

Пропавшая спикерка так называемого «координационного совета» Беларуси Анжелика Мельникова по неизвестным причинам вводила в заблуждение коллег, что находится в Польше. В это время она побывала в Великобритании, на Шри-Ланке и в ОАЭ. Как пишет «Зеркало», это выяснили авторы расследования The Insider и Polityka при участии журналистов Sunday Times in Sri Lanka.

Свое отсутствие в офисе Мельникова объясняла осложнениями после ковида. На самом деле 26 февраля этого года она выехала из Варшавы в Лондон и после этого пропала, утверждают расследователи. По их данным, после Великобритании Мельникова с двумя дочерьми — Анной и Татьяной — отправилась на Шри-Ланку, после чего улетела в Дубай.

Утверждается, что 25 февраля, за день до вылета в Лондон, Мельникова забронировала проживание в пятизвездочном отеле Araliya Beach Resort & Spa в Унаватуне (Шри-Ланка).

«Это может указывать либо на спонтанность решения, либо на стремление скрыть маршрут заранее», — считают журналисты.

По их информации, бронирование было сделано не через популярные сервисы, а через небольшую туристическую фирму, работающую на Шри-Ланке 17 лет и рассчитанную преимущественно на русскоязычных туристов. Все время в поездке Мельникова использовала польский паспорт (номер начинается на FG6…), полученный недавно, — она стала гражданкой Польши в конце 2024 года. Дети тоже перемещались по польским паспортам.

28 февраля, как удалось подтвердить авторам расследования, Мельникова с дочерьми прибыла на Шри-Ланку. До 7 марта они находились в отеле. По данным источников, в этот период с фонда, которым она руководила, был произведен один крупный перевод — это были средства из гранта, предназначенные для беларусской оппозиции. Мельникова имела к ним единоличный доступ.

Ранее расследователи выяснили, что Мельникова рассказала подруге о помолвке с мужчиной, живущим в Беларуси, который не может приезжать в страны Евросоюза, поэтому они встречаются в экзотических странах, в частности на Шри-Ланке. Коллегам по «координационному совету» она о помолвке ничего не рассказывала. Во время одной из совместных поездок на Шри-Ланку с этим мужчиной в январе прошлого года Мельникова также останавливалась в отеле Araliya Beach Resort & Spa в Унаватуне, выяснили The Insider и Polityka.

По сведениям журналистов, 7 марта 2025 года Мельникова и ее дочери покинули Шри-Ланку и вылетели в Дубай рейсом авиакомпании Fly Dubai. Это был ее третий визит в ОАЭ с начала прошлого года, так же она совершала перелет через Дубай в июле 2024 года. О дальнейшей ее судьбе и мотивах ее поступков пока неизвестно. Источник The Insider и Polityka в близком окружении Мельниковой рассказал, что в последние месяцы она была чем-то очень расстроена, у нее даже случались нервные срывы.

О том, что на самом деле происходит с Мельниковой, не знали даже ближайшие коллеги по оппозиции. В то время как она окончательно покинула Варшаву, им она говорила, что болеет дома, выходила на связь по Zoom и обещала вскоре вернуться в офис. Отвечала на сообщения, но позже ответы стали настолько странными, что коллеги заподозрили: возможно, она больше не контролирует свой телефон. Через месяц после ее исчезновения дело было передано в полицию. Позже стало известно, что бывший муж Мельниковой, с которым она последнее время снова начала жить вместе, с 1 на 2 марта собрал все вещи в их квартире и уехал из Польши 3 марта. Родственники Анжелики Мельниковой заверили The Insider и Polityka, что он в настоящее время находится в Беларуси.

7 апреля Андрей Мельников, бывший муж Анжелики, подтвердил, что он вместе с детьми находится в Беларуси.

30 марта читатели «Зеркала» сообщали, что видели бывшего мужа Мельниковой вместе с дочками в Несвиже.

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