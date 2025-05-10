«Зеркало»: Пропавшая Мельникова объехала три страны, пока говорила коллегам, что болеет 10.05.2025, 22:13

Анжелика Мельникова

За это время исчезли деньги, выделенные на «координационный совет».

Пропавшая спикерка так называемого «координационного совета» Беларуси Анжелика Мельникова по неизвестным причинам вводила в заблуждение коллег, что находится в Польше. В это время она побывала в Великобритании, на Шри-Ланке и в ОАЭ. Как пишет «Зеркало», это выяснили авторы расследования The Insider и Polityka при участии журналистов Sunday Times in Sri Lanka.

Свое отсутствие в офисе Мельникова объясняла осложнениями после ковида. На самом деле 26 февраля этого года она выехала из Варшавы в Лондон и после этого пропала, утверждают расследователи. По их данным, после Великобритании Мельникова с двумя дочерьми — Анной и Татьяной — отправилась на Шри-Ланку, после чего улетела в Дубай.

Утверждается, что 25 февраля, за день до вылета в Лондон, Мельникова забронировала проживание в пятизвездочном отеле Araliya Beach Resort & Spa в Унаватуне (Шри-Ланка).

«Это может указывать либо на спонтанность решения, либо на стремление скрыть маршрут заранее», — считают журналисты.

По их информации, бронирование было сделано не через популярные сервисы, а через небольшую туристическую фирму, работающую на Шри-Ланке 17 лет и рассчитанную преимущественно на русскоязычных туристов. Все время в поездке Мельникова использовала польский паспорт (номер начинается на FG6…), полученный недавно, — она стала гражданкой Польши в конце 2024 года. Дети тоже перемещались по польским паспортам.

28 февраля, как удалось подтвердить авторам расследования, Мельникова с дочерьми прибыла на Шри-Ланку. До 7 марта они находились в отеле. По данным источников, в этот период с фонда, которым она руководила, был произведен один крупный перевод — это были средства из гранта, предназначенные для беларусской оппозиции. Мельникова имела к ним единоличный доступ.

Ранее расследователи выяснили, что Мельникова рассказала подруге о помолвке с мужчиной, живущим в Беларуси, который не может приезжать в страны Евросоюза, поэтому они встречаются в экзотических странах, в частности на Шри-Ланке. Коллегам по «координационному совету» она о помолвке ничего не рассказывала. Во время одной из совместных поездок на Шри-Ланку с этим мужчиной в январе прошлого года Мельникова также останавливалась в отеле Araliya Beach Resort & Spa в Унаватуне, выяснили The Insider и Polityka.

По сведениям журналистов, 7 марта 2025 года Мельникова и ее дочери покинули Шри-Ланку и вылетели в Дубай рейсом авиакомпании Fly Dubai. Это был ее третий визит в ОАЭ с начала прошлого года, так же она совершала перелет через Дубай в июле 2024 года. О дальнейшей ее судьбе и мотивах ее поступков пока неизвестно. Источник The Insider и Polityka в близком окружении Мельниковой рассказал, что в последние месяцы она была чем-то очень расстроена, у нее даже случались нервные срывы.

О том, что на самом деле происходит с Мельниковой, не знали даже ближайшие коллеги по оппозиции. В то время как она окончательно покинула Варшаву, им она говорила, что болеет дома, выходила на связь по Zoom и обещала вскоре вернуться в офис. Отвечала на сообщения, но позже ответы стали настолько странными, что коллеги заподозрили: возможно, она больше не контролирует свой телефон. Через месяц после ее исчезновения дело было передано в полицию. Позже стало известно, что бывший муж Мельниковой, с которым она последнее время снова начала жить вместе, с 1 на 2 марта собрал все вещи в их квартире и уехал из Польши 3 марта. Родственники Анжелики Мельниковой заверили The Insider и Polityka, что он в настоящее время находится в Беларуси.

7 апреля Андрей Мельников, бывший муж Анжелики, подтвердил, что он вместе с детьми находится в Беларуси.

30 марта читатели «Зеркала» сообщали, что видели бывшего мужа Мельниковой вместе с дочками в Несвиже.

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