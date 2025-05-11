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Ученые узнали, что заставляет людей готовить и есть пищу во сне

  • 11.05.2025, 2:37
Ученые узнали, что заставляет людей готовить и есть пищу во сне

Расстройство чаще встречается у детей и взрослых до 25 лет, но может затрагивать и другие возрастные группы.

Редкое психическое заболевание — расстройство пищевого поведения, связанное со сном (SRED), которое чаще встречается у женщин моложе 20 лет, может являться причиной того, что люди едят во сне и не помнят этого после пробуждения.

Согласно информации, представленной на сайте частного медицинского центра Cleveland Clinic в Огайо, SRED является разновидностью парасомнии (ею страдают до 5% взрослых). Она чаще встречается у детей и взрослых до 25 лет, однако может затрагивать и другие возрастные группы.

По мнению специалистов, это расстройство может являться как следствием приема седативных препаратов, нейролептиков и антидепрессантов (медикаментозным расстройством пищевого поведения, связанным со сном), так и признаком нарушения сна (первичное расстройство пищевого поведения, связанное со сном). SRED опасно тем, что люди в таком состоянии могут подавиться пищей, которую употребляют. Мало того, в ход могут пойти и несъедобные продукты, включая пластик или бытовые средства. Нередки случаи, когда страдающие SRED начинают готовить пищу — это приводит к ожогам на теле и другим ранам.

Директор программ по расстройствам пищевого поведения в Newport Healthcare в Калифорнии Кара Беккер в разговоре с Fox Digital отметила, что у человека с этим расстройством прием пищи может повторяться за ночь не один раз, причем не имеет значения, испытывает ли он реальное чувство голода. Специалист добавила, что дело не только в приеме препаратов или нарушении сна.

Также к SRED приводит отказ от курения, соблюдение жесткой диеты или же употребление алкогольных напитков и наркотических веществ, замедляющих метаболизм лобной коры головной мозга и растормаживающих лимбическую систему. Такое «переключение» обычно наблюдается, когда человек пребывает во сне в стадии быстрого движения глаз (БДГ).

Директор лаборатории поведенческой медицины сна в Университете Юты Келли Барон поведала, что в ее практике был случай, когда один пациент «ел собачий корм во сне или запеканку руками, образовав большой беспорядок» вокруг себя. Возможно, для кого-то этот пример выглядит забавным, но специалист предупреждает, что подобное поведение может негативно сказаться на адекватном потреблении пищи.

Врачи предупреждают, что SRED — это не то же самое, что синдром ночной еды (или синдром Станкарда — Грейса — Вулфа). В случае со вторым люди не прибывают во сне, а испытывают острую потребность в том, чтобы что-то поесть. Прием пищи действуют на них как седативное средство. Это расстройство связывают с нарушением циркадных ритмов (биоритмов) вследствие неправильной выработки таких гормонов, как мелатонин и лептин.

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