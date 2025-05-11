Le Monde: Спецтрибунал по преступлениям РФ заработает во второй половине года 11.05.2025, 3:55

К ответственности привлекут «от двадцати до тридцати российских политических и военных лидеров».

Издание Le Monde описывает, как будет функционировать создаваемый Специальный трибунал по преступлениям Российской Федерации на территории Украины.

Он должен будет взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС), который уже выдал ордера на арест ряда высокопоставленных российских представителей, включая Владимира Путина.

Идея учреждения специального трибунала под эгидой Совета Европы возникла вскоре после начала вторжения в феврале 2022 года, так как МУС не в праве рассматривать «преступления агрессии» руководителей государств, не заключивших Римский статут, таких как Россия.

Украинский президент Владимир Зеленский должен будет обратиться с официальной просьбой в Совет Европы в Страсбурге, чтобы специальный трибунал смог начать свою деятельность не ранее второй половины года.

Целью трибунала станет привлечение к ответственности «от двадцати до тридцати российских политических и военных лидеров, виновных в преступлении агрессии против Украины», отмечает юрист из ЕС.

Тем не менее в силу своего иммунитета ни президент Путин, ни премьер-министр Мишустин, ни глава МИД Сергей Лавров не могут быть привлечены к ответственности за решение о вторжении в Украину.

Однако в Брюсселе утверждают, что «будущий прокурор суда сможет расследовать действия этих лидеров и использовать доказательства, собранные Международным центром по преследованию преступления агрессии против Украины [созданным вскоре после вторжения].

Прокурор также может выдвинуть обвинения против президента Путина, однако судебный процесс не начнется, пока он находится в должности. Тем не менее после того, как президент покинет свой пост, он может быть привлечен к суду даже в его отсутствие».

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