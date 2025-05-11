Британский математик вывел «формулу» идеального для здоровья завтрака 11.05.2025, 5:15

Ученый рекомендует приготовить сразу две тарелки с едой.

Кулинары и диетологи до сих пор спорят о том, каким должен быть идеальный завтрак: белковым или углеводным, тяжелым или легким, а может быть сбалансированным. Но британский математик решил эту проблему, выведя специальную формулу.

Об этом пишет Daily Mail.

Преподаватель математики в Оксфордском университете доктор Том Кроуфорд сумел рассчитать формулу идеального для здоровья завтрака, используя систему «шведского стола». Главной целью его исследования было придать человеку такой вариант блюда к началу дня, чтобы он не переел, получил максимальную пользу и не остался голодным.

В первую очередь, Кроуфорд уверен, что начинать свой день с завтрака необходимо ровно в 08:17. При этом он рекомендует приготовить сразу две тарелки с едой. В первой должны быть:

• 2 яйца;

• один кусок тостерного хлеба;

• два ломтика бекона;

• порция фасоли;

• две сосиски.

А во второй тарелке:

• две порции фруктов;

• два ломтика копченого лосося;

• один йогурт;

• одно любое хлебобулочное изделие, как вот бейгл, булочка, круассан;

• тарелка хлопьев.

После употребления первой тарелки нужно подождать 16 минут и только после этого начинать есть вторую. Заканчивать свой завтрак математик советует в 09:02 ровно.

Том Кроуфорд уверен, что его формула поможет разобраться, что и в каком порядке есть за шведским столом.

Он подчеркнул, что существует шесть ключевых составляющих шведского стола, включающих количество пищи и ее тип, а также время начала и окончания завтрака. Каждый ингредиент, представленный в своей формуле, является оптимальным решением, но эти продукты сформированы на привычках среднестатистического британца.

Свою формулу математик решил создать после того, как узнал печальную статистику: большая часть британских гостей вынуждены откладывать свои планы на день из-за тяжелого завтрака, который заставляет их оставаться в отеле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com