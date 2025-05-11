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Партизаны в Крыму «положили» кремлевские сайты

  • 11.05.2025, 8:18
  • 2,254
Партизаны в Крыму «положили» кремлевские сайты

И взломали телефон командира российской ПВО.

Партизанам удалось вывести из строя два ключевых кремлевских медиаресурса в Крыму: это сайты, являющиеся главными рупорами российской пропаганды на территории временно оккупированного полуострова. Также им удалось взломать телефон командира сил Противовоздушной обороны, который отвечает за российские военные объекты в Крыму.

Об этом рассказало движение «АТЕШ» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что киберпартизанам удалось взломать два ключевых сайта российской пропаганды в Крыму:

Региональный филиал «Московского комсомольца» — портал crimea.mk.ru;

Якобы «независимый» новостной портал, а на самом деле часть прокремлевской сети — сайт krym.top24.news.

Портал crimea.mk.ru известен тем, что публикует сфальсифицированные новости и героизирует российскую армию, очерчивая преимущества оккупации Крыма.

Сайт krym.top24.news вместо этого регулярно освещает материалы с антиукраинской риторикой, направленные как против самой Украины, так и против государств Запада. Медиаресурс занимается поддержанием иллюзии «мирной жизни» в Крыму, замалчивая мобилизацию, репрессии и военную пропаганду.

«Под прикрытием «журналистики» они обслуживают военные цели», — говорят в «АТЕШ».

Партизаны взломали телефон командира ПВО из Севастополя

9 мая движение «АТЕШ» рассказало также об еще одной проведенной успешной кибератаке: взлом личного смартфона командира одного из подразделений 12-го зенитно-ракетного полка 31-й дивизии ПВО РФ из Севастополя. Партизаны получили доступ к его личным и служебным данным.

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