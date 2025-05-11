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National Interest: Российские бомбардировщики перебрасывают к границе с Китаем

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  • 11.05.2025, 8:26
  • 12,016
National Interest: Российские бомбардировщики перебрасывают к границе с Китаем

Этот шаг указывает на потенциальное изменение стратегии Кремля.

На фоне роста опасений по поводу ударов украинскими дронами по аэродромам в европейской части страны, Россия внезапно перебросила до десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95 на базу «Белая» в Иркутской области, почти в 4000 км от Украины, пишет американское издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Этот шаг, по мнению аналитиков, может указывать не только на стремление защитить ключевые силы, но и на смену приоритетов — от Украины к потенциальной угрозе в лице Китая.

«Размещение дальних бомбардировщиков в Сибири — это не просто защита от дронов. Это геополитический жест в сторону Китая», — отметил в соцсети X аналитик МТ Андерсон, опубликовавший спутниковые снимки с десятками Ту-95 на базе «Белая».

И хотя официально причина передислокации не озвучена, в Москве явно опасаются возможных атак. Напомним, в 2022 году украинский удар по базе «Энгельс» повредил как минимум два Ту-95. Теперь Кремль идет на крайние меры — вплоть до накрытия самолетов автомобильными покрышками и рисования фальшивых силуэтов.

Но символизм базы «Белая» гораздо глубже. Во времена Холодной войны база служила плацдармом для сдерживания Китая после разрыва советско-китайских отношений в 1960-х. Сегодняшнее возвращение стратегической авиации в этот регион может свидетельствовать о нарастающем беспокойстве Кремля по поводу действий Пекина.

Хотя Россия продолжает наносить удары по Украине с воздуха, этот шаг указывает на потенциальное изменение стратегии Кремля: больше смотреть на Восток — и быть готовым ко всему.

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