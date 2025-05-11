Пакистан обвинил Индию в нарушении перемирия
- 11.05.2025, 8:29
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Исламабад заявил о приверженности миру.
В субботу между Индией и Пакистаном было достигнуто перемирие. Но спустя несколько часов его нарушили - сначала Нью-Дели обвинял Исламабад в обстрелах, а теперь наоборот.
Об этом сообщает СNN.
В частности, в МИД Пакистана вечером в субботу заявили, что страна «по-прежнему привержена добросовестному выполнению соглашения о прекращении огня», которое объявила Индия ранее тот же день, на фоне обвинения нарушении режима перемирия с обеих сторон.
Так, в заявлении Министерства иностранных дел Индии содержится обвинение в нарушении перемирия «в некоторых районах», без указания конкретных подробностей. Также говорится, что вооруженные силы Пакистана отреагировали на ситуацию «ответственностью и сдержанностью».
Страна заявила, что по ее мнению, любые вопросы связанные с соблюдением режима прекращения огня, должны решаться путем общения на «соответствующих уровнях». Исламабад призвал войска на местах проявлять осмотрительность.