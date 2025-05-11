«Король на самом деле-то голый» 2 11.05.2025, 8:30

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Стало известно, почему угрозы Путина «Орешником» - пустые.

Военные парады на 9 мая и угрозы «Орешником» помогают российскому диктатору Владимиру Путину поддерживать миф о силе и мощи российской армии. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Манипуляция с такой «вундерваффе»-ракетой, как «Орешник». В России же с этой ракетой носятся, как курица с писаной торбой. «Орешник», «Орешник»... А что «Орешник"? РС-26 «Рубеж» - ракета, которую отправили на консервацию после того, как было принято решение, что ее производство и продолжение этого проекта по финансовым и другим причинам нерентабельны», - подчеркнул он.

По его словам, по Днепру запустили именно то, что расконсервировали, а одна расконсервированная ракета «Орешник» вообще не долетела до Украины.

«А почему не было других пусков? В России постоянно угрожают «Орешником», но почему-то не было третьего, четвертого, пятого, десятого пусков. Почему эта ракета у них стартует только с Капустиного Яра, а не с любой локации? Она же мобильная. Чем россияне угрожают? Боевой частью? Что такое боевая часть «Орешника"? Они могут использовать или конвенционную боевую часть, или ядерный боезаряд», - отметил эксперт.

Коваленко также добавил, что конвенционная боевая часть - это 36 пустых «болванок», даже без взрывчатого вещества.

«Там нет взрывчатки, потому что взрывчатка на таких высотах и на таких скоростях в стратосфере и взорвется. А каждая из этих 36 болванок - это около 20 кг тротила. Суммарно мощность взрыва - 720 кг тротила. Но 720 кг тротила - это чуть больше, чем 9М723, то есть ОТРК «Искандер», где 500 кг, и чуть меньше, чем ракета Х-22-32, где 900 кг боевой части. Эти ракеты прилетали по Украине нон-стоп и продолжают прилетать, особенно «Искандеры», - подчеркнул он.

Обозреватель напомнил, что себестоимость «Орешинка» почти 80 миллионов долларов, тогда как «Искандера» - примерно 1,5-2 миллиона.

«Вот почему я говорю о том, что король на самом деле голый», - подытожил Коваленко.

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