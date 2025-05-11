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Трамп отреагировал на отказ Путина начать перемирие с 12 мая

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  • 11.05.2025, 8:39
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Трамп отреагировал на отказ Путина начать перемирие с 12 мая

Предстоящая неделя будет «большой».

Дональд Трамп прокомментировал ночные заявление российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной. Президент США заявил, что продолжит работать с обеими сторонами, а предстоящая неделя будет «большой».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта нескончаемая «кровавая баня», надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Предстоит большая неделя!», - резюмировал Трамп.

Путин отказался от перемирия, но предложил переговоры

Напомним, вчера Украина, США и «коалиция решительных» предложили России начать 30-дневное полное прекращение огня уже с понедельника, 12 мая. В частности, в какой-то мере был поставлен ультиматум - либо согласие, либо новые санкции против РФ.

Ночью Путин выступил с заявлением, в котором проигнорировал тему 30-дневного прекращения огня. Вместо этого он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной уже в предстоящий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Причем без каких-либо условий.

Сегодня у него должен быть разговор с президентом Турции Рэджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого он попросит его предоставить площадку для переговоров, которые были прерваны в 2022 году.

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