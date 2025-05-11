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Банки приготовили валютные «сюрпризы» и повышения комиссии для белорусов

  • 11.05.2025, 8:45
  • 2,584
Банки приготовили валютные «сюрпризы» и повышения комиссии для белорусов

Изменения введут в июне.

Несколько белорусских банков анонсировали клиентам, что в июне введут изменения по отдельным услугам. «Зеркало» собрало подборку таких новшеств.

«Альфа-Банк» с 3 июня введет плату за снятие наличных в кассах других банков. Она будет на уровне 3,5% от суммы (минимум — 4,5 рубля). «Бесплатное снятие в банкоматах банков-партнеров и иных банков по картам, предусмотренное условиями пакетов решений, наборов привилегий и пакетом услуг «Персональный», в рамках действующих лимитов на выдачу наличных денежных средств, сохраняется», — уточняет финучреждение.

Также у «Альфа-Банка» с 1 июня появятся изменения по критериям бесплатного обслуживания по некоторым услугам. Так, отдельные платежи перестанут засчитывать в общую сумму месячных трат.

«Сбер Банк» анонсировал, что с 1 июня увеличит ежемесячную абонплату за пакет услуг «Ultra Card 2.0» — с 25 до 40 рублей. Это касается клиентов, у которых не будет выполнено ни одно из условий бесплатного обслуживания.

«По пакетам услуг «Ultra Card» и «Ultra Card 2.0» добавлены дополнительные условия бесплатности по объему зачислений фонда оплаты труда и среднедневному остатку на счете, — объявило финучреждение. — Для бесплатного использования пакета услуг достаточно выполнение одного из условий бесплатности».

Также по пакету услуг «Ultra Card» будет установлена комиссии за снятие наличных в банкоматах других банков, если сумма превышает 3000 рублей в месяц.

Также «Сбер Банк» с 2 июня внесет изменение для валютно-обменных операций по карточкам к счету в беларусских рублях за пределами Беларуси. Новшество касается ситуаций, когда используются российские рубли.

Напомним, «Белгазпромбанк» с 1 июня введет комиссию за переводы в евро на счета, которые открыты в «Беларусбанке». Также это финучреждение ранее анонсировало, что с 1 июня введет новую услугу — пополнение платежных карточек «Белкарт-премиум» в банкоматах за пределами Беларуси. «Услуга может быть предоставлена только при наличии технической возможности в конкретном устройстве иностранного банка», — уточняет финучреждение.

Также «Белгазпромбанк» намерен снизить с 1 июня комиссию за обмен изношенных и поврежденных банкнот в иностранной валюте. Ранее это финучреждение с 25 апреля этого года пересмотрело перечень признаков повреждений банкнот в иностранной валюте.

«Паритетбанк» с 1 июня внесет изменения для карт «Семейный круг». «Изменяется размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств по расчетному банковскому счету с 3% до 0,000001% годовых», — сообщает банк.

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