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ВСУ разгромили войска врага в девяти районах

  • 11.05.2025, 8:49
  • 2,684
ВСУ разгромили войска врага в девяти районах

Украинский Генштаб обновил карты.

За минувшие сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение. ВСУ нанесли удары по девяти районах скопления оккупантов и уничтожили технику врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Противник совершил 63 авиаудара и сбросил 96 управляемых авиабомб. Также зафиксировано более 4 тысяч артобстрелов, в том числе 85 из реактивных систем залпового огня. Для поражения целей было привлечено 2470 дронов-камикадзе.

Больше всего ударам подверглись населенные пункты Черневое (Сумщина), Мирное, Сухой Яр, Поддубное, Комар (Донецкая область), Новодаровка, Малиновка, Железнодорожное (Запорожье), Николаевка (Херсонщина).

Силы обороны Украины в ответ поразили девять районов сосредоточения живой силы и техники врага, артиллерийскую установку, радиолокационную станцию и еще один важный военный объект РФ.

Ситуация на направлениях:

Харьковское направление: отражены три атаки в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

Купянское: противник безуспешно штурмовал у Кондрашовки, Синьковки и Загрызово.

Лиманское: враг совершил восемь атак в направлении Чернещины, Ольговки, Редкодуба, Нового, Зеленой Долины, Ямполовки и Копанок.

Северское: четыре попытки прорыва в районе Григорьевки и Белогоровки - отбиты.

Краматорское: девять боестолкновений вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра, Белой Горы, Майского и Предтечино.

Торецкое: 12 атак в районах Дружбы, Торецка, Щербиновки и Дилиевки.

Покровское: зафиксировано 60 атак в районах Новой Полтавки, Миролюбовки, Котляровки, Мирного, Зари, а также возле Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Даченского, Звериного, Котлиного, Новосергиевки, Удачного, Новоалександровки, Преображенки и Андреевки.

Новопавловское: 13 штурмов в районах Константинополя, Вольного Поля, Привольного, Багатира, Шевченко и Новополя.

Гуляйпольское: 13 атак вблизи Новополя и Новоселок.

Ореховское: враг дважды штурмовал возле Степного и Новоданиловки.

Приднепровское: три попытки продвижения к позициям ВСУ - безуспешные.

Курское направление: 25 боевых столкновений, 18 авиаударов (28 КАБов), 265 артобстрелов, из них три - РСЗО.

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