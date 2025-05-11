«Историческая победа»: Пакистан выдал кадры из видеоигры за ответ на атаки Индии 11.05.2025, 8:57

1,384

Фейковое видео появилось в официальном аккаунте министра информации.

Правительство Пакистана опозорилось из-за видеоигры: на официальном аккаунте в соцсети X министр информации Аттаулла Тарар опубликовал видео с военным боем, назвав его «ответом пакистанской армии на агрессию Индии». Также премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил о том, что страна «выиграла войну».

Кадры, которые выложило пакистанское правительство, распространило издание УНИАН в Telegram-канале.

На коротком видео видно, как система противовоздушной обороны сбивает истребитель в воздухе.

Проблема в том, что «кадры уничтожения индийских самолетов», которыми он гордился, оказались фрагментом из видеоигры Arma 3. Это популярная компьютерная видеоигра в жанре тактического шутера с ролевыми элементами, третья по счету игра из серии Arma, созданная чешской компанией Bohemia Interactive Studio.

Это не первый случай, когда политики или СМИ выдают графику из игр за реальные боевые действия. В 2017 году Министерство обороны РФ опубликовало «неопровержимые доказательства», что США прикрывают боевиков ИГИЛ в Сирии. Оказалось, что одно из «доказательств» — это скриншот из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator. Фото быстро нашли на сайте разработчиков. А в 2020 году медиа в Мьянме опубликовали кадры из Call of Duty. В сюжете государственного канала показывали военную операцию против повстанцев — фрагмент видео был взят из Call of Duty: Modern Warfare 2.

В Пакистане заявили о победе в войне

Вечером 10 мая также пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф выступил с речью к нации, в ходе которой объявил о том, что его страна «выиграла войну». Кроме того, по его словам, Пакистану удалось уничтожить военные базы в Индии.

«Мы полностью уничтожили вражеские воздушные и военные базы, а также сбили самолеты Rafale», — сказал он во время речи.

К тому же пакистанский премьер-министр обвинил Индию в том, что она «убила невинных людей», пока пакистанская армия «защищала страну и ее ресурсы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com