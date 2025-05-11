Нарушил протокол: стало известно об ошибке Уиткоффа на встречах с Путиным 2 11.05.2025, 9:05

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Стив Уиткофф и Владимир Путин

Фото: Reuters

Все дело в переводчиках.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, ведущий переговоры по прекращению войны в Украине, в нарушение дипломатического протокола трижды встретился с Владимиром Путиным без собственного переводчика. Вместо этого он воспользовался услугами переводчиков, предоставленных Кремлем, сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из собеседников, Уиткофф, не владеющий русским языком, полностью полагался на кремлевских переводчиков на встречах с Путиным 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Это означало, что он не мог самостоятельно проверить точность перевода и рисковал упустить важные нюансы. Бывшие американские дипломаты утверждают, что такой подход делает переговоры непрозрачными и ослабляет позиции США.

Белый дом через заместителя пресс-секретаря Анну Келли заявил, что Уиткофф соблюдает все меры безопасности в координации с Госдепартаментом. Однако ни его команда, ни сам Госдеп, ни Кремль не прокомментировали ситуацию.

На встрече 25 апреля с Путиным, который находился в сопровождении советника Юрия Ушакова и спецпредставителя Кирилла Дмитриева, Уиткофф появился без группы экспертов. Видеозапись встречи показывает, как он заходит в зал один и улыбается, пожимая руку Путину. Лишь позже к нему присоединилась женщина, которую он, судя по видео, идентифицировал как переводчицу, предположительно из американского посольства.

Согласно анализу журналиста-раследователя Христо Грозева, эта переводчица — второй секретарь лингвистического департамента МИД России Наталья Кошкина. Ранее она работала в российской миссии при НАТО и появлялась на фотографиях вместе с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и Путиным, пишет «Агентство».

Бывший посол США в России Майкл Макфол резко раскритиковал использование услуг переводчиков Кремля, заявив, что это «очень плохая идея», поскольку интерпретации на переговорах с двух сторон часто отличаются. Кроме того, без американского переводчика невозможно точно составить официальный меморандум о содержании встречи — документ, на который опираются другие высокопоставленные чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя по Украине Кита Келлога.

Также вызывает тревогу тот факт, что самолет Уиткоффа, на котором он летает в Россию, не оснащен защищенной системой связи, а сам он якобы обсуждает чувствительные вопросы в посольстве США перед вылетом, отмечает издание.

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