Лукашенко неожиданно сменил маршрут и стал еще большим посмешищем 10 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

11.05.2025, 9:24

14,474

Цирк от диктатора вышел на новый уровень.

Чем дальше, тем больше вся активность Александра Лукашенко ограничивается Дворцом Независимости, который он построил, видимо, с прицелом на свою старость. Похоже, не имея сил и желания ездить по Беларуси, теперь правитель проводит там уйму совещаний и встреч, часто повторяющихся и на одну тему. Цель которых – продемонстрировать, что он занят работой.

Один из последних показательных примеров: с момента предыдущего визита в Россию 14 марта до поездки в Толочин 20 апреля (то есть больше месяца) все публичные мероприятия с участием Лукашенко проходили в пределах Минска.

Даже республиканский субботник, на котором в определенный момент уставший правитель заявил: «Кто будет копать? Давай. Я вчера там (около Дворца Независимости – С.) накопался, дерево посадил».

Однако настоящих поездок диктатора по стране не было и после. Не секрет, что Лукашенко любит отдыхать на своей малой родине, где он, по его словам, набирается сил. А теперь следите за руками.

20 апреля на Пасху правитель посетил Свято-Покровский храм в Толочине. Это около 65 км по дороге от Александрии-2.

21 апреля правитель «совершил рабочую поездку в Витебскую область»: в реальности он съездил в Копысь – это около 7 км от Александрии-2.

22 апреля Лукашенко совершил «рабочую поездку в Могилевскую область»: в реальности съездил в Шклов, который находится в 27 км от Александрии-2.

Представьте: вы съездили к себе на дачу в Радошковичи, а вернувшись на работу, всем рассказываете: мол, совершил рабочую поездку в Минскую область.

Но даже такой подтасовки и подмены понятий Лукашенко и его окружению мало.

Так пресс-служба правителя сообщила 21 апреля, что во время поездки в Копысь тот «неожиданно дополнил свой маршрут новыми объектами» и заехал в ООО «Милккоп Старт», где производят сыры, а также в местную хлебопекарню.

Авторы сюжета на ОНТ вообще ушли в отрыв: «В шоке будут все, ведь этот объект к посещению не готовили. А больше других – технолог. Видели бы вы ее глаза, когда на пороге покажется Лукашенко».

Лукашенко живет в нескольких километрах от этих объектов – для кого его появление тут может быть неожиданностью?

Забавно, что уже после имитации рабочей поездки правитель 24 апреля заявил в Минске: «Вот я побывал в Витебской области». И разоблачил «жульнические схемы» на ООО «Милккоп Старт», предприятии, которое принадлежит Сергею Тетерину – одному из самых приближенных к нему людей, который посвятил жизнь выполнению мелких и не только поручений Лукашенко.

То есть к имитации рабочей поездки добавилась еще и имитация борьбы с жуликами и коррупционерами.

Даже интересно, что правитель и его окружение будут придумывать дальше, как сильно они еще прибавят в комичности. Не исключено, что уже довольно скоро нас ожидают сообщения вроде такого: «Во время рабочей поездки в столицу Лукашенко неожиданно сменил маршрут и заехал во Дворец Независимости, где проходило совещание».

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com