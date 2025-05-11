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«Пора задуматься, что происходит на постсоветском пространстве»

  • 11.05.2025, 9:28
  • 1,264
«Пора задуматься, что происходит на постсоветском пространстве»

Некоторые политики пытаются «усидеть на двух стульях».

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева.

Белорусская журналистка рассказала в том числе и о попытках некоторых политиков на постсоветском пространстве «сидеть на двух стульях»:

— C одной стороны — они поддерживают Украину. Кто-то на словах, кто-то гуманитарной помощью, может, какими-то компонентами для вооружений, кто-то и оружием. Однако они активно сотрудничают с Путиным, помогают ему и Лукашенко обходить западные санкции. Мы прекрасно знаем все эти схемы. Теперь они едут на парад к военному преступнику. И что-то мне это напоминает.

Мы начали разговор со становления диктатуры Лукашенко. Та же самая беспринципность была и у Ельцина по отношению к Беларуси. Также себя вела и Грузия. Демократ Михаил Саакашвили, придя к власти в результате «Революции роз», стал активно сотрудничать с диктатором Лукашенко. То же самое я могу сказать о демократах Викторе Ющенко и Юлии Тимошенко, которые пришли к власти в Украине в результате «Оранжевой революции, то же самое могу сказать и о Петре Порошенко, который пришел после Евромайдана. Кого он первым пригласил на свою инаугурацию? Лукашенко. У меня был просто шок, я не ожидала этого. Я знакома с Петром Алексеевичем, мы накануне его инаугурации встречались в Вильнюсе. Тогда он слова хорошего не сказал о диктаторе, я не буду повторять эпитеты, которыми он его награждал. И после Евромайдана, на котором погиб белорус Михаил Жизневский, в котором участвовали многие представители белорусской оппозиции, диктатора пригласили в Киев на инаугурацию президента.

И Владимир Зеленский продолжил активное сотрудничество с Лукашенко. Даже после протестов 2020 года Украина не ввела экономические санкции против режима, наоборот, 2020-2021 год был рекордным в товарообороте двух стран. Украина активно закупала белорусские нефтепродукты, сделанные из российской нефти. Только в 2022 году, когда с территории Беларуси летели ракеты и шли солдаты РФ, в Украине поняли, кто такой Лукашенко.

Поэтому беспринципность этих политиков, не всегда диктаторов (Токаев — автократ, Алиев — все-таки диктатор, у меня много друзей из Азербайджана, которые в том числе прошли и через тюрьмы), может плохо для них закончиться.

Может, мы будет называть вещи своими именами? Пора задуматься, что происходит на постсоветском пространстве. Почему появившиеся демократии сидят на двух стульях? Это приводит к катастрофическим последствиям. Нам, демократам на постсоветском пространстве, нужна реальная солидарность.

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