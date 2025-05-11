На матче чемпионата мира по хоккею родные братья сыграли друг против друга 11.05.2025, 9:42

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Кто победил?

Матч-открытие чемпионата мира по хоккею ознаменовался редким и трогательным моментом: в пятничной встрече группы A между сборными Финляндии и Австрии на льду лицом к лицу сошлись родные братья, пишет Delfi.

9 мая в шведском Стокгольме и датском Хернинге стартовал чемпионат мира по хоккею 2025 года. Уже первые матчи принесли зрителям немало эмоций: действующий чемпион — сборная Чехии — в напряженной борьбе вырвал победу у Швейцарии со счетом 5:4 в овертайме, а Финляндия с трудом переиграла Австрию — 2:1. Особенно запомнилась встреча финнов и австрийцев: на льду в прямом противостоянии сошлись родные братья — нападающий Эели Толванен, представлявший сборную Финляндии, и его брат, голкипер Атте Толванен, защищавший ворота Австрии.

Брат Ээли Толванен провел на льду менее 20 минут и не смог набрать очков. В одном из моментов игры он вышел на одиночный прорыв против вратаря, однако в этой братской дуэли победил Атте, который сумел отразить атаку.

В интервью финским СМИ Iltalehti 30-летний Атте Толванен признался, что хотя он и считает себя финном, год назад, когда его спросили о возможности принять австрийское гражданство для игры за сборную Австрии, он согласился, несмотря на первоначальное удивление. Вратарь, с 2021 года защищающий цвета австрийского клуба «Зальцбург», объяснил свой выбор высокой конкуренцией среди финских вратарей, что существенно уменьшало его шансы на участие в национальной сборной. С клубом «Зальцбург» Атте четырежды становился чемпионом Австрии.

При этом хоккеист еще не освоил свободное владение немецким языком. Как сообщается, процесс получения гражданства для Атте Толванена прошел достаточно легко, так как все формальности взяла на себя Австрийская хоккейная ассоциация.

Из-за своего происхождения на вратарской маске Атте Толванена, раскрашенной в цвета Австрии, также присутствуют элементы финского флага.

Тем временем его брат, Эели Толванен, выступает в НХЛ за «Сиэтл Кракен» и в текущем сезоне набрал 35 очков (23 гола + 12 передач).

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