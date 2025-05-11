WSJ: ЕС готов окончательно заблокировать «Северный поток-2», если РФ не согласится на 30-дневное прекращение огня

WSJ: ЕС готов окончательно заблокировать «Северный поток-2», если РФ не согласится на 30-дневное прекращение огня2
- 11.05.2025, 9:44
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Новые санкции на подходе.
Европейские союзники Украины пригрозили новыми санкциями против России, в частности - окончательно заблокировать газопровод «Северный поток-2», если Кремль не согласится на 30-дневное прекращение огня.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
По словам представителей ЕС, в пятницу, 9 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила идею санкций в отношении «Северного потока-2» с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель.
В материале отмечается, что этот шаг потребует поддержки всех государств-членов Евросоюза. Ограничения собираются ввести, если Россия откажется от соглашения о прекращении огня или нарушит режим тишины.
WSJ пишет, что РФ поднимала вопрос возрождения «Северного потока» на переговорах с администрацией США, однако, как сказано в статье, санкции Европейского Союза заблокируют любые такие усилия.
Газета напоминает, что газопровод «Северный поток-2», реализованный несмотря на аннексию Крыма в 2014 году, стал символом углубления экономических связей между Германией и Россией. Этот проект активно критиковали Украина, страны Восточной Европы и первая администрация Трампа, которая вводила санкции против него, считая, что газопровод делает Германию зависимой от РФ.
Несмотря на завершение строительства в 2021 году, газопровод так и не был сертифицирован из-за агрессии РФ против Украины. Также издание напомнило, что администрация Джо Байдена ввела санкции против компании-оператора проекта.