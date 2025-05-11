Путин признал участие армии КНДР в войне против Украины

Путин признал участие армии КНДР в войне против Украины1
- 11.05.2025, 9:36
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Глава Кремля проговорился.
Российский диктатор Владимир Путин официально признал участие военнослужащих Северной Кореи в войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию лидера в Кремле.
Глава Кремля выразил благодарность руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения своих национальных вооруженных сил.
В частности, диктатор отметил, что был рад лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии за участие в боевых действиях на фронте войны против Украины.
«(Был рад. - ред.) передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа КНДР, которые вместе с нашими бойцами профессионально и добровольно выполняли задачи при освобождении приграничных районов Курской области от формирований киевского режима», - сказал Путин.