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Путин признал участие армии КНДР в войне против Украины

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  • 11.05.2025, 9:36
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Путин признал участие армии КНДР в войне против Украины

Глава Кремля проговорился.

Российский диктатор Владимир Путин официально признал участие военнослужащих Северной Кореи в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию лидера в Кремле.

Глава Кремля выразил благодарность руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения своих национальных вооруженных сил.

В частности, диктатор отметил, что был рад лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии за участие в боевых действиях на фронте войны против Украины.

«(Был рад. - ред.) передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа КНДР, которые вместе с нашими бойцами профессионально и добровольно выполняли задачи при освобождении приграничных районов Курской области от формирований киевского режима», - сказал Путин.

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