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В Беларуси появились важные изменения по кредитам и вкладам

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  • 11.05.2025, 9:53
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В Беларуси появились важные изменения по кредитам и вкладам

Одни в пользу клиентов, другие — наоборот.

У некоторых банков появились новшества по депозитам и вкладам. В одних случаях процентные ставки по ним выросли, а в других — снизились.

Изменения по вкладам

«Сбер Банк» с 1 мая снизил ставки по новым рублевым безотзывным депозитам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» со сроком размещения 366−549 дней. Теперь они составляют 15,29%.

«Цептер Банк» поднял ставки по вкладу «В белорусских рублях» — до 15,29% годовых со сроком размещения средств 13 месяцев (рост — на 1,29 процентного пункта), пишет (Myfin.by https://myfin.by/article/banki/vklady-rublevye-stavki-po-bolsej-casti-padaut-lis-cast-usla-v-rost-37344).

«Паритетбанк» снизил процентную ставку по двум своим вкладам в белорусских рублях со сроком размещения 13 и 15 месяцев — «Безотзывный Online» и «Стабильный доход». Теперь она составляет 15,29% годовых. Снижение — от 0,31 до 0,71 процентных пункта.

«Белгазпромбанк» по рублевым вкладам «Безотзывный — выгодный» и «Безотзывный — выгодный плюс» сократил ставки на 0,71 процентного пункта — до 15,29% годовых. Это касается вариантов со сроком размещения средств 18 месяцев.

У «Белагропромбанка» по рублевому вкладу «Доходный плюс» основная ставка повысилась на 1,7 процентного пункта — до 14,2% годовых. В то время как льготная, которая действует первые 95 дней, снизилась на 0,8 процентного пункта — до 15,2% годовых.

Также «Белагропромбанк» поднял ставки по двум другим вкладам в белорусских рублях со сроком размещения на 370 дней. Так, по депозиту «Плюс к стабильности в BYN» — до 15% годовых, а для «Плюс VIP» — до 15,1%. В обоих случаях рост составил 0,4 процентных пункта.

Новшества по кредитам

«Белагропромбанк» скорректировал процентные ставки по некоторым кредитам. В основном они снизились, но были и исключения.

К примеру, займы «Суперсила», «Суперсила 2.0», «На раз (неустойка)», «На раз (поручительство)», Большие возможности», «Большие возможности без поручителей» и «Легкие покупки (общие условия)» теперь можно получить под 18,18% годовых. Это на 1,81 процентных пункта меньше, чем было ранее.

По овердрафту ставка выросла на 2,5 процентных пункта — до 18% годовых.

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