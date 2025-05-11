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Россияне в Крыму оказались в ловушке

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  • Александр Коваленко, «Обозреватель»
  • 11.05.2025, 9:59
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Россияне в Крыму оказались в ловушке

Полуостров превратился в главную площадку по уничтожению вражеской ПВО.

Российская противовоздушная оборона в последнее время демонстрирует устойчивую неспособность противостоять ударам украинских дронов, явно утратив свою эффективность в сравнении с 2022-2024 годами. При этом появились локации, представляющие собой настоящие черные дыры для российской ПВО. И среди таковых – временно оккупированный полуостров Крым.

Когда СМИ пишут о Крыме, то чаще всего вспоминают его либо в контексте Черноморского флота (а ныне – флотилии, а в ближайшем будущем и вовсе лодочной станции), либо же Керченского моста. И это не удивительно, ведь именно успешные операции в Черном море по уничтожению ЧФ РФ вынудили его остатки бежать в Новороссийск, тем самым признав свое поражение. А об разрушении моста мечтают не только крымчане, но все украинцы.

Тем не менее именно временно оккупированный полуостров превратился сегодня в главную площадку по выбиванию российского ПВО. С начала 2025 года ни на одном другом участке боевых действий, на временно оккупированных территориях Украины либо на территории России, не было уничтожено столько средств ПВО, сколько в Крыму!

Только за последнее время подразделение Главного управления разведки МО Украины PRYMARY осуществил успешное поражение в Крыму таких целей, как:

ЗРПК «Панцирь-С1» – 1;

ЗРК С-300В – 2;

ЗРК Тор-М2 – 1;

РЛС 9С15М Обзор-3 – 1;

РЛС СТ-68 – 1;

РЛС 9С32 Имбирь – 1;

РЛС Каста-2Е2 – 2.

И это только за последние дни. И те поражения, которые верифицированы. Ранее из боеспособного состояния были выведены и полностью уничтожены десятки средств противовоздушной обороны врага, среди которых комплексы С-400 «Триумф», ПУ 5П85СМ2-01, КШМ Р-149АКШ-1, РЛС 96Л6-1В, РЛС 91Н6Е и прочие.

По сути, начавшееся в 2024 году планомерное выбивание систем ПВО в Крыму баллистическими ракетами ATACMS сейчас переросло в крайне эффективную системную и планомерную охоту уже посредством ударных дронов. И российские оккупанты оказались в ловушке!

Ведь как показала практика, их системы ПВО в Крыму находятся в крайне уязвимом положении. А когда уничтожается любая из них, то компенсировать ее быстро, достав из цилиндра словно фокусник кролика, новую – невозможно.

Системы противовоздушной обороны – это самая энергозатратная в производстве категория сухопутных вооружений. Как пример, заказ в 2018 году Индией у России 11 дивизионов ЗРС С-400 (5 полковых комплектов), с доставкой всех к 2024 г. Из них столица Нью-Дели пока получила только три полковых комплекта, а остальные будут переданы не раньше, а то и позже, 2026 года. Как говорится, ощутите темпы производства!

Но если кто-то думает, что ради сохранения ПВО ее могут убрать из Крыма, то – нет. Ведь тогда полуостров будет как на ладони для ударов украинскими дронами и ракетами.

Российские оккупационные войска оказались в Крыму в патовой ситуации. Оставить полуостров без эшелонированного прикрытия средствами ПВО враг не может - при этом регулярно выносятся системы, становящиеся краснокнижными. Чтобы как можно быстрее возместить потерю, в Крым перебрасывают системы из других районов, в том числе с территории России, тем самым ослабляя там ПВО. Такая себе бесконечная утилизация систем противовоздушной обороны в Крыму, ну или для пущей эстетичности – Крымский уроборос.

В начале 2022 года мы много говорили о Чернобаевке, в какую черную дыру, в ад она превратилась для РОВ. В 2025-м можно уже говорить о том, что Крым превратился в неизбежную и фатальную черную дыру для российской ПВО.

Так какие же потери у врага с начала полномасштабного вторжения в Украину?

Потери российской ПВО

Отмечу, что в этом разделе я уделю внимание как официальным данным от Генерального штаба ВСУ, так и от мониторинговых групп, которые в основном пользуются верифицированной информацией – то есть, подтверждающими фото и видео. И, как вы понимаете, эти данные между собой отличаются. Почему так, объяснялось уже множество раз, потому этот момент пропустим.

Собственно, согласно данным ГШ ВСУ с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 1157 средств ПВО. Тут не указываются типы, а также количество уничтоженных, поврежденных и затрофееных средств. Имеется только обобщенная информация – 1157.

В свою очередь согласно верифицированным данным мониторинговых групп РОВ потеряли по состоянию на сегодняшний день не менее 350 ЗСУ/ЗРК/ЗРПК и 190 радарных систем, или суммарно 640 систем ПВО.

Учитывая, что зачасту, пропорция реальных потерь с верифицированными данными может иметь соотношение 1,5/2, а порою даже 2,5, то информация от ГШ ВСУ не является завышенной, а как раз вполне адекватной.

Но самое интересное – это типы потерянных противником средств противовоздушной обороны.

Согласно данным разных мониторинговых и OSINТ-групп потери систем ПВО российских оккупационных войск в среднем составили:

ЗРК 9К33 «Оса» – от 30 до 40;

ЗРК 9К35 «Стрела-10» – от 55 до 65;

ЗРК «Бук-М1/2/3» – более 110;

ЗРК «Тор-М1/2» – около 70;

ЗРПК «Панцирь-С1» – около 35;

ЗРК С-300/400 – около 40;

9К334 «Гибка» – 1;

Pongae M-2020 – 1;

неустановленного типа – от 20 до 50.

Условно, повторюсь - исключительно условно, если применить к каждой из этих категорий нашу пропорцию 1,5/2, то можно представить себе масштаб количества уничтоженных/поврежденных/затрофееных средств ПВО России.

Если взять, например, хваленые российские ЗРПК «Панцирь-С1» и тот факт, что по состоянию на 2022 год на вооружении у ВС РФ их было 116, то не удивляет, почему можно видеть у РОВ на вооружении выставочные образцы ЗРПК «Панцирь-С1М», или ЗРПК «Панцирь-С1», предназначавшийся для экспорта в Ирак. Или и вовсе уникальный ЗРК «Панцирь-СА», предназначенный для арктической зоны.

Выводы

За три года полномасштабной войны российские оккупационные войска потеряли в Украине просто невосполнимое количество ПВО. И продолжают их терять в режиме нон-стоп.

Российский военно-промышленный комплекс никогда не сможет восполнить такое количество потерь и даже с задачей компенсации текущих, ежемесячных, не способен справиться.

Фактически российское воздушное пространство, а также небо над временно оккупированными территориями раскрывается для украинских средств поражения все шире и шире. И крайне примечательно то, что временно оккупированный полуостров Крым отыгрывает в этой фазе противостояния и, скажем так, утилизации очень важную роль.

Александр Коваленко, «Обозреватель»

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