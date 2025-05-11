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Дедушка замолчал

  • Андрей Окунь
  • 11.05.2025, 10:06
  • 4,202
Дедушка замолчал
Андрей Окунь

Оправдываться под камеры выставят Пескова.

Мы катаемся на эмоциональных геополитических качелях. Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что 30-дневное мирное соглашение в Украине может быть вот-вот подписано. Сегодня выходит Песков и говорит, что Россия фактически отказывается от перемирия.

Очередной, бесконечно повторяющийся шаблон: шаг навстречу, чтобы сделать шаг назад. Пройдет еще несколько дней, Пескова выпнут под камеры, и он объявит, что Россия на самом деле готова к переговорам без предварительных условий. И снова люди воодушевятся в предвестии конца войны, но только ради того, чтобы у Путина в последний момент появились предварительные условия.

Сейчас основной аргумент, из-за которого Россия отказалась от предложенного договора — Украина за время перемирия сможет нарастить военный потенциал, перегруппироваться и перевооружиться, чтобы после перемирия с новой силой начать воевать.

Замечание, разумеется, веское. Украина, как страна, воюющая против превосходящего врага, действительно будет использовать любую возможность, чтобы усилиться. Однако и Россия последует тому же примеру. Не надо прикидываться, словно Путин не использует 30-дневное перемирия ради перевооружения.

То есть стороны окажутся в одинаковых условиях: и те, и те будут проводить ротацию, подвозить оружие, укреплять позиции. Какой же это тогда аргумент для срыва переговоров? Вы будете в равных условиях, но зато перестанут погибать люди. В этом и смысл перемирия.

Причина мне видится глубже. Путинскому режиму банально невыгодно подписывать мирное соглашение сейчас. Ведь и поставки западного вооружения в Украину давно уже не воспринимаются, как нечто серьезное. Это раньше Путин чертил «красную линию» и угрожал немыслимыми последствиями за военные поставки. В итоге, как везли оружие, так и везут. Госдедушка даже по этому поводу особо и бухтеть перестал.

Поэтому в данном случае требование России — просто невыполнимый ультиматум. Любой понимает, что ни США, ни Европа, и уж тем более Украина не пойдут на сей акт самопожертвования, добровольно отказавшись от оружия, пока Путин будет перевооружаться. И в Кремле это прекрасно понимают, поэтому и предлагают невыполнимое. Зачем? Чтобы вновь показать пальцем на коллективный Запад и сказать: «Это все они виноваты!»

Андрей Окунь, «Телеграм»

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