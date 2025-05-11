«Римские каникулы затянулись» 4 11.05.2025, 10:10

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Дольщики жалуются на долгострой в «Минск Мире».

Дольщики «Минск Мира» пожаловались зампредседателя Мингорисполкома Александра Черникова на задержку сдачи многоэтажки «Рим». Они посетовали, что компания-застройщик не соблюдает сроки строительства, пишет агентство «Минск-Новости».

— Еженедельно проводятся встречи с представителями застройщика, где, в том числе информируем и об обращениях, поступающих от горожан. Компания взяла на себя обязательства завершить все сверхнормативные дома в первом полугодии 2025-го, — говорится в сообщении.

Отметим, продажи квартир в премиальном доме «Рим» жилого комплекса «Минск Мир» стартовали в конце 2022 года, а сдать сам дом по плану должны были в 2024-м. Квартал строится по концепции «15-минутного города» и включает детсады с бассейнами, школы, поликлинику, ТРЦ, спортивные площадки и безопасные зоны отдыха. Дольщикам обещают панорамные окна, дизайнерские лобби с консьержами, велобоксами и зонами для переговоров.

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