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СМИ: США и Китай ведут переговоры в Женеве о прекращении торговой войны

  • 11.05.2025, 10:16
СМИ: США и Китай ведут переговоры в Женеве о прекращении торговой войны

Переговоры продолжатся до 11 мая.

В субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.

Об этом пишут Reuters и DW.

Отмечается, что переговоры продолжались примерно два часа. Американскую сторону представлял министр финансов США Скотт Бессент. Китайскую делегацию возглавил представитель государственного совета Китая, вице-премьер Хэ Лифэн.

На встрече в Женеве также присутствовал уполномоченный США по вопросам торговли Джеймисон Грир.

Как пишет Reuters, место проведения переговоров в швейцарском дипломатическом центре не было обнародовано. Однако очевидцы видели, как обе делегации возвращались в резиденцию посла Швейцарии в ООН.

Источники СМИ не раскрыли деталей встреч, однако рассказали, что переговоры продолжатся 11 мая.

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