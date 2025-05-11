Помолодевший на 15 лет ученый назвал лучший завтрак для долголетия 5 11.05.2025, 10:21

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Диета оказывает огромное влияние на организм.

Генеральный директор и президент Института исследований старения имени Бака, доктор Эрик Вердин утверждает, что ему удалось повернуть вспять свой биологический возраст примерно на 15 лет. Он поделился завтраком, который помогает ему избегать скачков сахара в крови, пишет Business Insider.

«Худший завтрак, который вы можете себе представить, - это миска хлопьев со стаканом апельсинового сока, потому что это, по сути, миска сахара», - отметил он.

Указывается, что Вердину 68 лет, но после «оптимизации» своего здоровья за последнее десятилетие, внося изменения в диету и образ жизни, доктор заявляет, что его «биологический возраст» намного меньше. По его словам, это подтверждают различные эпигенетические анализы крови.

Вердин говорит, что диета оказывает огромное влияние на долголетие. Сам он придерживается средиземноморской диеты, которая включает в себя много свежих продуктов, бобовых, цельного зерна и постных белков, и избегает ультраобработанных продуктов.

Что едят долгожители: лучший завтрак

Как отметил исследователь долголетия, завтрак должен быть соленым:

«Поэтому никакой выпечки, никакого апельсинового сока, никакого фруктового йогурта».

Вердин обычно ест на завтрак яйца, авокадо и лосось (копченого или вареного) с цельнозерновым хлебом.

Он не особенно беспокоится о том, как готовятся его яйца, но предпочитает использовать оливковое масло вместо сливочного.

«Если кто-то предпочитает без масла, лучшим способом будет сварить их вкрутую», - сказал Вердин.

Яйца и лосось содержат полезные жиры и белки, которые помогают вам чувствовать сытость в течение дня. Цельнозерновой хлеб и авокадо добавляют в блюдо клетчатку, которая важна для здоровья пищеварительной системы, поскольку она питает «хорошие» бактерии в кишечнике.

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