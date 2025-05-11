«Это историческая встреча, которая может стать отправной точкой в окончании войны» 11.05.2025, 10:36

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Александр Мусиенко

Эксперт объяснил смысл ультиматума, выдвинутого «коалицией желающих» Путину.

Военный эксперт и боец ТрО ВСУ Александр Мусиенко считает, что приезд лидеров западных стран в Украину может оказаться историческим.

Есть разница между перемирием и завершением войны, напомнил Александр Мусиенко и объяснил, в чем она заключается. По мнению военного эксперта, окончанием войны можно считать возврат всех оккупированных территорий, что пока сложно достичь, но есть шанс на прекращение огня благодаря выдвинутому «коалицией желающих» Путину ультиматуму.

Об этом Александр Мусиенко рассказал на своем YouTube-канале.

О результатах встречи западных лидеров в Украине политический эксперт сказал так: «Уже есть первые итоги «коалиции желающих» в Киеве. Действительно историческая встреча, которая может стать началом к завершению этой войны. Эта встреча может стать отправной точкой в окончании войны, как это называют».

«Относительно войны сомнительно, но горячей фазы противостояния возможно, потому что война может закончиться только тогда, когда вот эти все кремлевские закидоны, агрессия будут остановлены, а территориальная целостность Украины возобновлена. Это понятно, но остановить боевые действия, искать способы влияния, в том числе дипломатические, на агрессора-Россию нужно, и в этом смысле встреча важна», - отметил Александр Мусиенко.

При этом боец ТрО ВСУ отметил: «Очень интересно все происходило, потому что на самом деле есть фотография, как за одним столиком по центру сидит Зеленский, по правую и по левую руку сидят европейские лидеры, и все они звонят Трампу и обговаривают планы о прекращении огня. Трамп это уже поддерживает».

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