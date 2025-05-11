Макрон отреагировал на предложение Путина о Стамбуле 1 11.05.2025, 11:00

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Кремль лихорадочно ищет выход.

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил главе Кремля Владимиру Путину на его инициативу о возобновлении переговоров в Стамбуле. Он назвал такой шаг «недостаточным».

Об этом сообщает France 24.

По его словам, предложение Путина - это «первый шаг, но недостаточный».

«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», - заявил Макрон журналистам, сойдя с поезда в польском городе Перемышль по возвращении из поездки в Украину.

Он добавил, что Путин «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время».

В ночь на 11 мая глава Кремля провел ночную пресс-конференцию. В ходе нее Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле.

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