Макрон отреагировал на предложение Путина о Стамбуле

Макрон отреагировал на предложение Путина о Стамбуле1
- 11.05.2025, 11:00
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Кремль лихорадочно ищет выход.
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил главе Кремля Владимиру Путину на его инициативу о возобновлении переговоров в Стамбуле. Он назвал такой шаг «недостаточным».
Об этом сообщает France 24.
По его словам, предложение Путина - это «первый шаг, но недостаточный».
«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», - заявил Макрон журналистам, сойдя с поезда в польском городе Перемышль по возвращении из поездки в Украину.
Он добавил, что Путин «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время».
В ночь на 11 мая глава Кремля провел ночную пресс-конференцию. В ходе нее Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле.