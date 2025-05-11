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Православные священники освятили Борисов-Арену, но это не помогло

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  • 11.05.2025, 11:15
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Православные священники освятили Борисов-Арену, но это не помогло

БАТЭ проиграл.

Накануне первого матча БАТЭ на Борисов-Арене в новом футбольном сезоне, священник БПЦ освятил спортивную арену, базу клуба в Дудинках и пообщался с командой, сообщает «Еврорадио».

Ритуальное действие не помогло. БАТЭ в восьмом туре крупно проиграл брестскому «Динамо» на Борисов-арене со счетом 2:4.

При этом БАТЭ в матче с брестчанами пропустил больше голов, чем в семи предыдущих турах.

Освящение не помогло: БАТЭ разгромно проиграл “Динамо-Брест” на Борисов-Арене

Священник освятил арену и базу БАТЭ перед матчем, но команда уступила “Динамо” из Бреста 2:4, пропустив больше, чем за семь предыдущих туров.

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