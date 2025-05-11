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Премьер Эстонии: Администрация Трампа становится нетерпеливой к играм Кремля

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  • 11.05.2025, 11:28
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Премьер Эстонии: Администрация Трампа становится нетерпеливой к играм Кремля
Кристен Михал

Позиции США и Европы снова сближаются.

Позиции США и Европы по оказанию давления на Россию снова сближаются. В частности, администрация Трампа «становится немного нетерпеливой».

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет ERR.

«Вероятно, мы достигли момента, когда США с их стремлением к 30-дневному прекращению огня и способностью обеспечить соблюдение санкций и Европа с Украиной, возможно, начинают действовать совместно и точка приложения этого давления теперь смещается в сторону России», - сказал он.

По мнению премьера, «американская администрация также становится немного нетерпеливой в отношении этих российских «игр».

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