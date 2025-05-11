Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах в Стамбуле 12 11.05.2025, 11:49

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Украина готова встречаться, но есть условие.

Украина готова встречаться для переговоров с Россией. Но перед этим Москва должна подтвердить прекращение огня с 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства назвал «хорошим знаком» то, что россияне задумались об окончании войны. Он отметил, что самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня.

Зеленский ответил на предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле. Президент Украины заявил, что Украина готова к встречам, но перед этим нужно прекратить огонь.

«Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», - подчеркнул Зеленский.

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