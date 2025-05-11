закрыть
11 мая 2025, воскресенье, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

12
  • 11.05.2025, 11:49
  • 13,168
Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

Украина готова встречаться, но есть условие.

Украина готова встречаться для переговоров с Россией. Но перед этим Москва должна подтвердить прекращение огня с 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства назвал «хорошим знаком» то, что россияне задумались об окончании войны. Он отметил, что самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня.

Зеленский ответил на предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле. Президент Украины заявил, что Украина готова к встречам, но перед этим нужно прекратить огонь.

«Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», - подчеркнул Зеленский.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров