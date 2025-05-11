Британскую разведку МИ6 впервые возглавит женщина 2 11.05.2025, 11:56

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Барбара Вудворд

63-летнюю фаворитку называют «Пекинской Барбарой».

Впервые в истории Секретную разведывательную службу Великобритании MI6 возглавит женщина – после того, как действующий руководитель Ричард Мур осенью уйдет в отставку после пяти лет на посту. Все три финальных кандидата собеседований оказались женщинами, две из них – офицеры MI6.

Британские СМИ выяснили имя третьей кандидатки. По данным газеты The Sunday Times, это Барбара Вудворд – постпред Великобритании при ООН, бывшая посол в Китае, которая никогда не была агентом и ранее подвергалась критике за симпатию к КНР.

Сейчас она является самой высокопоставленной женщиной в Министерстве иностранных дел Британии, отмечает издание.

Барбара Вудворд работает в МИД с 1994 года. Она занимала должность международного директора Пограничного агентства Великобритании, а с 2015 по 2020 год была послом Великобритании в Китае.

Ее возможное назначение главой MI6 вызывает споры, поскольку критики утверждают, что она слишком симпатизирует Китаю.

Кроме того, как предполагается, Вудворд не имеет никакого опыта работы в разведке, в то время как Пекин развернул «агрессивные шпионские операции» в Великобритании, пишет газета.

Сторонники Вудворд в свою очередь говорят, что ее опыт работы в Пекине дает ей уникальную перспективу.

63-летнюю дипломата прозвали «Пекинской Барбарой» за ее нежелание критиковать Китай во время пребывания на посту посла.

Когда несколько депутатов подверглись санкциям Китая за критику предполагаемого геноцида уйгуров в Синьцзяне, ее обвинили в «недостаточной решительности» в решении этой проблемы.

Покинув Китай, она заявила пропекинскому китайскому таблоиду Global Times, что Тайвань никогда не получит независимости.

Премьер-министр сэр Кир Стармер примет окончательное решение о ее назначении по рекомендации совета высокопоставленных правительственных деятелей, включая министра иностранных дел Дэвида Лэмми и советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, сообщает The Sunday Times.

Две другие кандидатки не могут быть названы, поскольку являются сотрудниками разведки, – но ситуация изменилась бы, если бы они получили высшую должность, говорится в статье.

«Это назначение имеет важнейшее значение для нашей безопасности, и любая двойственность в отношении огромной угрозы, которую представляет Китай, закончится катастрофой для Великобритании», – сказал сэр Иэн Дункан Смит, бывший лидер консервативной партии тори, который также подвергся санкциям со стороны Китая.

По его словам, «те из нас, кто регулярно подвергается санкциям и атакам» властей в Пекине, будут обеспокоены тем, что Вудворд «была не слишком тверда в своих действиях по отношению к Китаю и подняла вопрос о Синьцзяне и уйгурах только тогда, когда покинула Китай».

По словам источников The Sunday Times, Вудворд было предложено подать заявку, поскольку не было выдающегося кандидата на замену Муру в самой MI6.

Ричард Мур под прикрытием служил в MI6 во Вьетнаме, Турции, Пакистане и Малайзии, после чего был послом Великобритании в Турции, базирующимся в Анкаре. С 2020 года Мур занял пост главы Секретной разведывательной службы.

В последние месяцы службы безопасности Британии утверждали, что китайские шпионы проникли в ближайшее окружение герцога Йоркского – принца Эндрю, получили информацию о британских предприятиях и атаковали гонконгских диссидентов в Великобритании.

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